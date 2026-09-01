Средняя зарплата в Иркутске превысила 120 тысяч рублей

Аналитики Иркутскстата подсчитали, сколько составила средняя заработная плата в Иркутской области по итогам первого полугодия 2026 года. Она превысила 120 тысяч рублей.

«На предприятиях города (без малого бизнеса) работало 193,4 тыс. человека, на 1,7% меньше, чем год назад. Средняя начисленная заработная плата (до вычета налогов) в июне составила 126,1 тыс. рублей и в реальном выражении снизилась на 0,4%», – сообщили аналитики.

В городской центр занятости с января по июнь включительно в поисках работы обратился 4181 человек, трудоустроено – 2882, или 68,9%. Безработными признаны 1979 человек, снято с учета 1853, из них 565 – нашли работу.