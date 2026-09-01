Рост оборота оптовой и розничной торговли зафиксировали в Иркутске

В столице Приангарья по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирован рост оборота оптовой и розничной торговли. Подробности сообщают аналитики Иркутскстата.

Оборот оптовой торговли составил 264,9 млрд рублей – это на 13,3% больше, чем в первой половине предыдущего года. Оборот розничной торговли – 96,3 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем в январе – июне 2025-го.

Крупными и средними предприятиями оказано населению платных услуг на 51,5 млрд рублей – рост оценили в 2,8%. Наибольший удельный вес занимают коммунальные – 39,2% общего объема, телекоммуникационные – 24%, транспортные услуги – 17,8%.