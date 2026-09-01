Куда пошли деньги со вкладов? Россияне тратят накопления на крупные покупки

Массовое высвобождение средств с банковских депозитов, открытых в 2022–2024 годах под высокие проценты, стало ключевым драйвером потребительского бума весной и летом 2026 года, пишет газета «Известия». Объем этих накоплений оценивается в 3–4 трлн рублей, и когда ключевая ставка опустилась до 14%, граждане предпочли направить прибыль на крупные покупки, а не перекладывать средства под сниженные проценты.

При этом норма сбережений рухнула более чем вдвое — с 10% до 4,4%, а доля доходов на покупки достигла 80,3%.

Ажиотажный спрос сосредоточен на непродовольственных товарах длительного пользования: продажи новых легковых автомобилей выросли на 14,8% в первом полугодии, а в июне — на 29%. Однако в повседневных тратах царит экономия: трафик в продуктовых магазинах у дома сократился на 10%, покупки одежды и обуви упали на 10–15%, ресторанный бизнес потерял 6–10% трафика, а внутренний туризм на южных направлениях снизился на 7–19%. Эксперты считают, что тренд разовый и вряд ли сохранится во втором полугодии из-за замедления роста зарплат с апреля, падения индекса потребительских настроений и прогноза роста ВВП в 2026 году всего на 0,5%.

Напомним, что в 2022–2024 годах россияне активно открывали депозиты под 16–24% годовых на фоне заградительной ключевой ставки ЦБ. После её снижения до 14% доходность новых вкладов стала менее привлекательной, что спровоцировало массовое изъятие накоплений.

«Дополнительными факторами ажиотажа стали топливный кризис, ослабление рубля, удорожание электроники и грядущий технологический сбор, усилившие инфляционные ожидания до 14,7% — максимума с весны 2022 года. Аналитики предупреждают, что без финансовой подушки безопасности население не сможет поддерживать текущий уровень трат», — говорят эксперты.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года как минимум 152 российских банка столкнулись с сокращением средств клиентов-физлиц на срочных депозитах. Это максимальное число с мая 2024 года, когда отток показали 134 банка.