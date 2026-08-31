Иркутский производитель средств автоматизации для промышленных предприятий вошёл в число участников федпроекта «Производительность труда»

Иркутская компания «А9 Системс», специализирующаяся на комплексной автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В качестве пилотного потока предприятие выбрало процесс изготовления электрических шкафов.

Шкафы автоматизации – это электротехнические комплексы, предназначенные для управления оборудованием и технологическими процессами на горно-обогатительных предприятиях. Такие предприятия занимаются добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, включая золотоносные и алмазоносные руды, а также выпуском обогащенного концентрата для металлургической промышленности.

«Специалисты компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций проанализируют действующий производственный процесс, определят факторы, влияющие на сроки изготовления конечной продукции, и разработают решения для повышения эффективности. Особое внимание будет уделено рациональной организации рабочих мест, сокращению потерь времени и оптимизации последовательности производственных операций», – отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

С 2012 года «А9 Системс» производит контрольно-измерительные приборы, трубопроводную арматуру и высокотехнологичное промышленное оборудование. Предприятие разрабатывает решения для автоматизации и оптимизации производственных процессов в горнодобывающей и горно-обогатительной отраслях. Еще одно направление деятельности компании – разработка и модернизация промышленных весоизмерительных систем. Компания внедряет весовое оборудование, датчики, терминалы и программное обеспечение, позволяющие контролировать движение сырья и готовой продукции, повышать точность учета материальных потоков и снижать вероятность производственных ошибок.

«Участие в федеральном проекте позволит «А9 Системс» не только усовершенствовать процесс изготовления шкафов автоматизации и сформировать на пилотном участке эффективную производственную модель, но и впоследствии распространить полученный опыт на другие направления деятельности предприятия», – подчеркнула директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко, в состав которого входит Региональный центр компетенций.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Координацию федерального проекта в регионе ведет министерство экономического развития и промышленности Иркутской области. Непосредственным оператором проекта выступает Фонд развития промышленности Иркутской области. За время его реализации участниками проекта стали более 110 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф». А следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.