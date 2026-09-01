Легализация криптовалют с 1 сентября не упростит расчеты для импортеров

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон о цифровых валютах, который разрешает трансграничные операции с криптовалютой, но запрещает расчеты внутри страны. Документ вводит профессиональных посредников и позволяет бизнесу официально отражать операции в учете, однако эксперты предупреждают, что легализация не гарантирует решения проблем с трансграничными платежами. Ключевые барьеры — позиция зарубежных регуляторов, ограничивающих криптоплатежи, и централизованный эмитент стейблкоина USDT, который блокирует адреса, связанные с Россией. Об этом пишет газета «Известия».

«Криптовалютный рынок существует, например, в Турции, однако ЦБ страны прямо запрещает использование активов для оплаты товаров и услуг как напрямую, так и косвенно. Поэтому условный турецкий завод не сможет просто выставить счет в USDT или биткоинах. В странах, где прямые криптоплатежи ограничены, всё равно потребуется промежуточная инфраструктура: перевод зарубежному посреднику в разрешенной юрисдикции, конвертация в фиат и перечисление поставщику уже привычных юаней, лир или евро. Всё это и удлиняет проведение платежей, и требует дополнительных комиссий», — пояснил Андрей Порошин из Bitbanker.

Новый закон создает легальный механизм для реализации намайненных в России монет и открывает путь для появления отечественных казначейских компаний с биткоин-резервами. Однако эксперты отмечают, что для этого может не хватить внутренней криптоликвидности из-за высоких тарифов на электроэнергию, снижения курса криптовалют и укрепления рубля, что привело к падению рентабельности добычи в 2026 году.

Напомним, что Банк России с начала 2025 года расширил доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам. Речь идет о наиболее распространенных ЦФА с простой структурой выплат, которые не зависят от сложных переменных и выпускаются эмитентами с высоким кредитным качеством.