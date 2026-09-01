Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство актуализировало Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года, основными задачами которой стали выход на объем производства не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение уровня технологической независимости, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Особое внимание в документе уделено развитию автокомпонентной отрасли, унификации компонентной базы и углублению локализации. Также предусмотрены автоматизация производства, закрепление прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и развитие высокоавтоматизированных транспортных средств.

«За прошлый год их совокупные объёмы выпуска достигли 830 тыс. машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции», — подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами 31 августа.

Для реализации задач сформирована структура приоритетов по предоставлению мер господдержки и предусмотрено создание карты технологической кооперации в автопроме с использованием института генеральных конструкторов. Глава правительства отметил, что благодаря ранее принятым решениям отраслевые предприятия стабильно функционируют.