В перезапуск оставленных автозаводов в РФ инвестировано 100 млрд рублей

В реадаптацию возвращенных в оборот автозаводов в России с 2022 года инвестировано порядка 100 млрд рублей, а еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, задача сохранения предприятий и инженерных компетенций после ухода иностранных компаний выполнена: перезапущены площадки, и воссоздано производство автомобилей практически во всех востребованных сегментах.

«У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 млн автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновлённой стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счёт укрупнения серий», — отметил Мантуров.

Целевой ориентир для легкового сегмента — не менее 500 тыс. автомобилей на одну платформу в год. К 2030 году уровень технологической независимости планируется довести до 80% по легковым машинам и до 90% — по коммерческому транспорту. К 2035 году четверть выпуска в легковом сегменте должна приходиться на электромобили и гибриды. Также предусмотрено широкое внедрение систем помощи водителю и автономного вождения, а также ежегодный рост производительности труда примерно на 10% за счет роботизации и цифровизации.

Ранее правительство актуализировало Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Особое внимание в документе уделено развитию автокомпонентной отрасли, унификации компонентной базы и углублению локализации.