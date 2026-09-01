Доля фишинга в опасном почтовом трафике выросла до 90%

В первом полугодии 2026 года доля фишинга в нелегитимном почтовом трафике выросла до 90%, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили «Известиям» эксперты BI.ZONE Mail Security.

Фишинг остается самым эффективным способом компрометации: злоумышленники маскируют письма под легитимные источники, чтобы выманить логины, пароли и коды подтверждения. Особенно заметен рост в здравоохранении (в 1,4 раза), страховании (в 1,2 раза), промышленности и логистике (в 1,1 раза).

Доля других угроз, включая письма с вредоносными вложениями, напротив, снизилась с 1,8% до 1,0%. Эксперты отмечают, что атаки с вредоносным ПО сложнее для киберпреступников, так как требуют действий непосредственно в инфраструктуре компании, где работают антивирусы и системы защиты, тогда как фишинг переносит атаку в контролируемую злоумышленниками среду через поддельные страницы.

Ранее стало известно, каким образом мошенники пытаются обмануть детей и родителей в преддверие нового учебного года. При общении с несовершеннолетними мошенники могут использовать те же легенды, что и при атаках на взрослых, а в отношении родителей старые схемы адаптируют под школьную повестку.