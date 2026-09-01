Спрос на поездки на природу вырос до 35% в бархатный сезон

В бархатный сезон россияне стали чаще выбирать поездки на природу: на направления Дальнего Востока, Кавказа, Карелии, Байкала и Алтая приходится почти каждое шестое бронирование отелей в России (15%), а рост спроса на некоторые из этих регионов достиг 35% относительно прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Островок» и «Аэрофлота». На российские направления в целом приходится две трети всех бронирований на сентябрь–октябрь, при этом структура спроса внутри страны становится более разнообразной.

«Мы видим, что в этот бархатный сезон туристы всё чаще рассматривают поездки по России не только как возможность продлить летний отдых, но и как время для путешествий на природу, походов, прогулок и знакомства с регионами. На структуру спроса в том числе влияет ситуация с отдыхом на юге: часть туристов, которые традиционно выбирали Краснодарский край, в этом году обращает внимание на альтернативные направления — Кавказ, Карелию, Сибирь и Дальний Восток. Начало осени хорошо подходит для такого формата благодаря более комфортной погоде и возможности проводить больше времени на открытом воздухе», — пояснила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

Наиболее заметный рост бронирований зафиксирован в Приморском крае (+35%), Хабаровском крае (+22%), Камчатском крае (+20%), Иркутской области (+18%), Северной Осетии (+27%), Карачаево-Черкесии (+10%) и Карелии (+18%). «Аэрофлот» подтверждает тенденцию: спрос на перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Архангельск вырос на 92%, Москва – Иркутск — на 25%. В топ-10 популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Сириус. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах осталась на уровне прошлого года — 5,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что российский туристический рынок переживает фазу «охлаждения». Байкал не исключение: хотя гостей считают по осени, представители региональной туротрасли уже ожидают серьёзный спад потока.