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Примсоцбанк снижает комиссию за переводы рублей в Беларусь до 0,08%

Примсоцбанк объявляет о запуске специального предложения на трансграничные переводы в Беларусь. В период действия акции «Направление: Беларусь» базовая тарифная ставка на переводы рублей в Беларусь снижена более чем в два раза — вместо стандартных 0,2% комиссия составит всего 0,08% от суммы перевода.

Условия участия в акции

  1. Участник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
  2. Участник не имел активных расчетных счетов в Примсоцбанке до 01.09.2026 г.

Как принять участие в акции 

  • Открыть расчетный счет в рублях в Примсоцбанке в период действия акции с 01.09.2026 г. по 30.11.2026 г.

Дополнительные условия

  • Период предоставления Тарифного пакета: 3 месяца с даты открытия счета.
  • Минимальное значение тарифа: 800 рублей.
  • Максимальное значение тарифа: 80 000 рублей.
  • После окончания периода предоставления льготных тарифов применяются стандартные тарифы Банка. Ознакомиться с ними можно в «Действующем тарифном справочнике» в разделе «Тарифы» на официальном сайте банка по ссылке.  

Сэкономленные на комиссии средства вы можете направить на более важные задачи, а Примсоцбанк обеспечит высокую скорость и безопасность каждой транзакции.

Полный текст регламента проведения акции доступен для скачивания по ссылке.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама 18 +.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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