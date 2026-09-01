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Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие по МСФО составила 6,5 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 6,5 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 789,9 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 114,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов – банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА – А (RU) со стабильным прогнозом, НКР – A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – ruА со стабильным прогнозом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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