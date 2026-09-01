«Эпоха гипермаркетов уходит»: «М.Видео» закрыл более 40% магазинов, сделав ставку на маркетплейс

Группа «М.Видео-Эльдорадо» радикально сокращает физическое присутствие. За год сеть сократилась более чем на 40%, до 638 точек против 1100 годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2026 года, сообщает газета "Ведомости".

«Сокращение розничной сети — часть перехода к мультикатегорийной платформе», — поясняют в компании. Классический ритейл уступает место модели маркетплейса. Общие онлайн-продажи группы достигли 63,4 млрд руб. (41,5% оборота). Оборот собственной торговой площадки вырос в четыре раза, превысив 17,7 млрд руб. Число продавцов на площадке превысило 12 тысяч.

Однако трансформация дается тяжело: общий оборот упал почти на 27% (152,6 млрд руб.), а чистый убыток увеличился до 36,1 млрд руб. Чтобы оптимизировать затраты, компания переводит поставщиков на агентскую схему и сокращает собственные товарные запасы на 14,7%, отказываясь от предварительного выкупа товара.