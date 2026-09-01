Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

«Рынок выкупает геополитику»: российский рынок акций взлетел на заявлениях о переговорах

Российский фондовый рынок продемонстрировал высокую волатильность. В понедельник после умеренного подъема и коррекции Индекс МосБиржи консолидировался, но в конце дневных торгов устремился вверх благодаря улучшению новостного фона, связанного с геополитикой, приблизившись к двухнедельным вершинам.

Восходящее движение началось еще в выходные: торги субботы и воскресенья продолжили импульс пятницы. В понедельник же, в начале основной сессии, произошла резкая просадка, однако затем последовала консолидация в «зеленой зоне».

Читайте также:

Промышленный рекорд: производство алюминия в России показало уверенный рост
27 августа 2026
«Минус 4% за день»: что напугало инвесторов на Мосбирже до дрожи в коленях?
25 августа 2026

Поводом для оптимизма стали сообщения зарубежных СМИ о предложении главы ЦРУ провести трехсторонний саммит РФ–США–Украина. Хотя Дмитрий Песков позже уточнил, что встреча возможна лишь для финализации договоренностей, а предпосылок пока нет, инвесторы восприняли это позитивно. Дополнительную поддержку оказала информация о встрече глав Минфинов РФ и США (Скотта Бессента и Антона Силуанова) на полях G20.

Несмотря на санкционные угрозы со стороны ЕС, у инвесторов сохраняется сдержанный оптимизм. Участники рынка активно ищут поводы для отскока: позитивные сигналы выкупаются моментально, а негативные игнорируются. Как результат — индекс предпринял попытку штурма сопротивления 2150 п. и закрылся выше этой отметки. Если фон не ухудшится, следующей целью станет область 2245–2260 п.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1356)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес