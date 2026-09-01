«Рынок выкупает геополитику»: российский рынок акций взлетел на заявлениях о переговорах

Российский фондовый рынок продемонстрировал высокую волатильность. В понедельник после умеренного подъема и коррекции Индекс МосБиржи консолидировался, но в конце дневных торгов устремился вверх благодаря улучшению новостного фона, связанного с геополитикой, приблизившись к двухнедельным вершинам.

Восходящее движение началось еще в выходные: торги субботы и воскресенья продолжили импульс пятницы. В понедельник же, в начале основной сессии, произошла резкая просадка, однако затем последовала консолидация в «зеленой зоне».

Поводом для оптимизма стали сообщения зарубежных СМИ о предложении главы ЦРУ провести трехсторонний саммит РФ–США–Украина. Хотя Дмитрий Песков позже уточнил, что встреча возможна лишь для финализации договоренностей, а предпосылок пока нет, инвесторы восприняли это позитивно. Дополнительную поддержку оказала информация о встрече глав Минфинов РФ и США (Скотта Бессента и Антона Силуанова) на полях G20.

Несмотря на санкционные угрозы со стороны ЕС, у инвесторов сохраняется сдержанный оптимизм. Участники рынка активно ищут поводы для отскока: позитивные сигналы выкупаются моментально, а негативные игнорируются. Как результат — индекс предпринял попытку штурма сопротивления 2150 п. и закрылся выше этой отметки. Если фон не ухудшится, следующей целью станет область 2245–2260 п.