Как родители поддерживают детей за успехи в школе?

Самый распространённый способ поддержать ребёнка в учёбе — похвала: её выбирают 53% родителей. Почти половина опрошенных (46%) вообще не связывает поощрение или наказание с оценками, считая, что ребёнок учится прежде всего для себя. Деньгами за хорошие оценки поощряет каждый восьмой родитель (13%), причём 37% из них ориентируются не на отдельную отметку, а на результаты четверти или года. Таковы результаты исследования Сбера и Rambler&Co ко Дню знаний, посвящённого мотивации детей на хорошую учёбу.

Всего в прошлом учебном году родители перевели своим детям через СберБанк Онлайн 253 млн рублей с короткими сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. При этом переводы внутри семьи не сводятся к поощрениям за учёбу: родители отправляют детям деньги на карманные расходы и другие повседневные нужды. С августа делать это стало ещё проще — переводы между клиентами Сбера в СберБанк Онлайн проходят без комиссии независимо от суммы.

Как родители используют денежные поощрения

Как показало исследование, в среднем за учёбу и школьные успехи в прошлом учебном году взрослые переводили детям 1,7 тыс. рублей. Каждый пятый такой перевод составлял ровно одну тысячу рублей, ещё примерно каждый шестой — 500 рублей.

Хорошее поведение родители оценивают выше отдельной отметки: средняя сумма за него составляет около 1,1 тыс. рублей против 881 рубля за пятёрку и 496 рублей за четвёрку.

Большинство родителей при этом поощряют детей не деньгами. 53% хвалят ребёнка и радуются его успехам, 17% балуют любимой едой, сладостями или небольшими подарками, 7% дарят крупный подарок по итогам четверти или года. А 46% опрошенных вообще не связывают поощрение или наказание с оценками, считая, что ребёнок учится прежде всего для себя.

Какие предметы чаще упоминают в переводах

Среди переводов, где в сообщении оценка напрямую связана с конкретным предметом, чаще всего встречается математика (19%). На втором месте — русский язык (18%). При этом самая высокая средняя сумма приходится на геометрию — около 680 рублей, далее идут химия — около 645 рублей и физика — около 566 рублей.

Родители выбирают предметы для поощрения по-разному. По данным опроса, 39% тех, кто платит за пятёрки, делают это независимо от предмета. 32% поощряют прежде всего за дисциплины, важные для дальнейшего поступления, а 29% — за те, которые ребёнку даются хуже.

Эффект от финансового поощрения

Большинство родителей, использующих финансовую мотивацию, видят результат: 43% говорят, что ребёнок стал учиться лучше, ещё 19% — что стал хорошистом или отличником. У 22% денежное поощрение на успеваемость не повлияло.

Полученные деньги дети чаще сохраняют: 44% копят на крупную цель — например, смартфон, компьютер или велосипед, ещё 10% откладывают всё полученное. Каждый третий тратит вознаграждение на развлечения, 11% — на книги, спорт и хобби.