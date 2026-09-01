Более 300 студенток Иркутской области получили пособие по беременности за год

За год более 300 студенток Иркутской области получили пособие по беременности и родам от регионального Отделения Социального фонда России, сообщили в ведомстве. С 1 сентября 2025 года эта мера поддержки предоставляется по новым правилам — теперь за выплатой нужно обращаться в СФР, а не в образовательную организацию, и за это время будущим мамам региона направлено около 32 млн рублей.

«Важно отметить, что, если беременная студентка официально трудоустроена, она вправе получать пособие по беременности и родам одновременно как работающая и как студентка», — подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Право на пособие имеют студентки, обучающиеся очно в вузах, ссузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Размер выплаты зависит от продолжительности отпуска и региона проживания: при обычных родах и 140 днях отпуска пособие составит 95 480 рублей в южных районах и 124 175,33 рубля — в северных.