Правительство разрешило продажу топлива классов «Евро-2» – «Евро-5» до июня 2027 года

Правительство РФ с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года разрешило временную реализацию на российских АЗС бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, известных как «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Ранее эти марки могли поставляться по внутренним контрактам, но их продажа в розницу была ограничена, а теперь они смогут поступать на заправки на единых рыночных условиях.

«Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что постановление носит временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия рынка, что позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски дефицита отдельных видов топлива. При этом долгосрочные подходы к соблюдению экологических требований сохраняются.

Ранее Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей.