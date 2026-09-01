«Деньги на паузе»: почему приток средств на эскроу-счета упал на 12%?

Приток средств дольщиков на счета эскроу замедлился. Во втором квартале поступления составили 1,2 трлн руб. — это на 12% меньше, чем в январе–марте, следует из данных ЦБ, сообщает "Коммерсант".

Снижение объясняется спадом спроса после ажиотажных продаж начала года перед ужесточением условий льготной семейной ипотеки с 1 февраля (введение правила «одна семья — один кредит»). За апрель–июнь Росреестр зафиксировал всего 120 тыс. ДДУ (-10% к первому кварталу). Однако падение оказалось не таким глубоким: спрос во II квартале подогревался ожиданиями дифференциации ставок по семейной ипотеке (которую в итоге отложили до октября). В годовом выражении приток денег на эскроу даже подрос на 6%.

При этом раскрытие счетов (перечисление денег застройщикам) сократилось на 23%, до 1 трлн руб. Причина — рост доли непроданного жилья во введенных домах (до 65% против 76% кварталом ранее). Остатки на счетах при этом достигли 7,6 трлн руб. (+2% с начала года). Особое внимание регулятора привлекает рассрочка от самих девелоперов: объем неоплаченных договоров долевого участия достигает 1,5 трлн руб. при общей цене контрактов в 9,1 трлн руб.