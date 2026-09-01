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«Старые правила не работают»: Силуанов назвал новые точки роста экономики России на встрече G20

В США на встрече министров финансов «Большой двадцатки» глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об исчерпании прежних источников развития мировой экономики. По его словам, глобальная экономика сталкивается с двумя главными вызовами: геополитической фрагментацией и критическим ростом долговой нагрузки.

«Проблема огромного госдолга только нарастает... Развитые страны уже тратят 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга», — подчеркнул министр. На этом фоне стоимость мировых заимствований за пять лет выросла более чем в три раза.

Говоря о перспективах России, господин Силуанов отметил, что прежние источники роста исчерпаны. Новыми драйверами стали платформизация бизнеса, автоматизация, внедрение ИИ, а также импортозамещение от сельского хозяйства до высоких технологий. Для задействования внутренних факторов правительство применяет принцип «бюджетного рычага»: на 1 рубль льготы должен приходиться как минимум 1 рубль частных инвестиций. Также ведомство делает ставку на развитие финансового рынка и долгосрочных сбережений граждан. Глава ведомства привел пример дерегулирования: сокращение обязательных согласований в строительной отрасли на две трети уже подтолкнуло этот сектор к росту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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