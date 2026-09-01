ВТБ сообщил о возобновлении рыночных размещений ипотечных облигаций

ВТБ и ДОМ.РФ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ объёмом 10,2 млрд рублей. Бумаги впервые за несколько лет выкупили не только банки, но и сторонние институциональные и частные инвесторы.

Это 14-я сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка в рамках программы ДОМ.РФ. Облигации обеспечены выданными ипотечными кредитами с фиксированной ставкой; дата погашения бумаг — 28 августа 2057 года. Ставка купона облигаций составила 15,85% годовых.

Общий объём совместных сделок банка и ДОМ.РФ по программе секьюритизации превысил 1,25 трлн рублей. «С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ выкупались банками на свой баланс и не продавались сторонним инвесторам. Результаты нынешнего размещения показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть, и у рынка есть перспективы для роста», — отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.

«Успешное размещение выпуска среди рыночных инвесторов демонстрирует доверие к ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ. Ипотечная секьюритизация даёт банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а доходность ипотечных ценных бумаг превышает доходность ОФЗ с сопоставимой дюрацией при близком уровне риска», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

«Средства от размещения облигаций могут быть направлены на новые ипотечные выдачи. На фоне снижения ставок клиенты активнее возвращаются к рыночной ипотеке: по данным банка, за восемь месяцев 2026 года число таких сделок выросло в 4,5 раза год к году, а объём продаж превысил 143 млрд рублей», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.