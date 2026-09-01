Российские банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам вопреки снижению ключевой ставки

С 1 сентября ряд банков увеличивает доходность по накопительным счетам и вкладам сроком до полугода. Новые условия распространяются как на новых клиентов, так и на часть действующих вкладчиков.

Заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов в преддверии ВЭФ 2026 отметил, что спрос на накопительные продукты остаётся устойчивым, несмотря на снижение ключевой ставки. По его словам, накопительный счёт для многих клиентов остаётся привычным «электронным кошельком», позволяющим совмещать сбережения с повседневными расходами.

Ключевая ставка Банка России в течение 2026 года последовательно снижается: 24 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых. При этом базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. Аналитики также ожидают, что к концу 2026 года ключевая ставка, скорее всего, окажется в диапазоне 13%–14%, с постепенным снижением небольшими шагами. На этом фоне банки стремятся сохранить привлекательность сберегательных продуктов для клиентов.

Эксперт отмечает, что расширяется функционал накопительного счёта - выросло число счетов, которые можно открыть одновременно.