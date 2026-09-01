Аэропорт Усть-Кута возобновил работу после капремонта полосы

Аэропорт Усть-Кута с 1 сентября возобновил прием и отправку воздушных судов после завершения первого этапа капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, который длился три месяца. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в воздушную гавань на техническом рейсе из Иркутска, чтобы оценить готовность инфраструктуры. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет около 2,7 млрд рублей.

«Капитальный ремонт проведен в соответствии с графиком. Жители очень ждали возобновления полётов. Аэропорт связывает областной центр и северные территории региона, обеспечивает связь с месторождениями, куда выполняются вертолетные рейсы. Модернизация этого авиаузла позволит улучшить транспортную доступность, привлечь к работе в Усть-Куте новые авиакомпании и расширить географию полётов, уже ведём переговоры с крупнейшими представителями отрасли. Формирование транспортной доступности – один из ключевых элементов развития территории», — подчеркнул Игорь Кобзев.

За время закрытия с 1 июня подрядчик восстановил бетонное основание полосы и уложил несколько слоев асфальтобетонного покрытия. Капитальный ремонт разбит на три этапа, дальнейшие работы по обновлению перрона и рулежной дорожки не потребуют закрытия аэропорта. Завершить реконструкцию планируют в конце 2028 года, но работы идут с опережением. Глава региона поручил приложить усилия для завершения ремонта в 2027 году и проработать вопрос удлинения полосы на 200 метров. Также в 2025 году в рамках нацпроекта отремонтировали подъездную дорогу к аэропорту стоимостью 145,4 млн рублей.