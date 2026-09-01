«Колесо слов»: новая игра в программе лояльности Примсоцбанка с кешбэком за победу

В персональном кабинете лояльности Примсоцбанк появилась онлайн-игра «Колесо слов». Это возможность не только проверить свою смекалку, но и выиграть денежный приз за активность.

Как это работает

Игра построена на угадывании слов. После каждого сеанса вы попадаете в общий рейтинг участников. На выбор предлагаются две лиги с разными условиями и призами.

Лига 1 — для тех, кто играет каждый день

В этой лиге важна регулярность. Заходите в игру ежедневно, угадывайте слова и набирайте баллы. По итогам месяца определяются три лидера:

1 место — 7 000 ₽ кешбэка

2 место — 5 000 ₽ кешбэка

3 место — 3 000 ₽ кешбэка

Лига 2 — для тех, кто угадывает больше всех

Здесь считается общее количество угаданных слов за месяц, независимо от того, как часто вы заходили в игру. Три лучших результата приносят:

1 место — 3 000 ₽ кешбэка

2 место — 2 000 ₽ кешбэка

3 место — 1 000 ₽ кешбэка

Когда придёт кешбэк

Кешбэк за победу будет зачислен до 10 числа следующего месяца на карту Примсоцбанка, привязанную к программе лояльности. Подробные условия участия и правила — в регламенте по ссылке.

Как начать играть

С 1 сентября зайдите в персональный кабинет лояльности, найдите раздел с игрой «Колесо слов» и выберите лигу. Угадывайте слова, поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте кешбэк!

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