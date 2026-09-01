«Колесо слов»: новая игра в программе лояльности Примсоцбанка с кешбэком за победу

В персональном кабинете лояльности Примсоцбанк появилась онлайн-игра «Колесо слов». Это возможность не только проверить свою смекалку, но и выиграть денежный приз за активность.
Как это работает
Игра построена на угадывании слов. После каждого сеанса вы попадаете в общий рейтинг участников. На выбор предлагаются две лиги с разными условиями и призами.
Лига 1 — для тех, кто играет каждый день
В этой лиге важна регулярность. Заходите в игру ежедневно, угадывайте слова и набирайте баллы. По итогам месяца определяются три лидера:
- 1 место — 7 000 ₽ кешбэка
- 2 место — 5 000 ₽ кешбэка
- 3 место — 3 000 ₽ кешбэка
Лига 2 — для тех, кто угадывает больше всех
Здесь считается общее количество угаданных слов за месяц, независимо от того, как часто вы заходили в игру. Три лучших результата приносят:
- 1 место — 3 000 ₽ кешбэка
- 2 место — 2 000 ₽ кешбэка
- 3 место — 1 000 ₽ кешбэка
Когда придёт кешбэк
Кешбэк за победу будет зачислен до 10 числа следующего месяца на карту Примсоцбанка, привязанную к программе лояльности. Подробные условия участия и правила — в регламенте по ссылке.
Как начать играть
С 1 сентября зайдите в персональный кабинет лояльности, найдите раздел с игрой «Колесо слов» и выберите лигу. Угадывайте слова, поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте кешбэк!
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.