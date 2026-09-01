В Слюдянском районе отменили школьные линейки из-за медведей

В Слюдянском районе Иркутской области запретили проведение школьных линеек на открытом воздухе из-за участившихся случаев выхода медведей в город, сообщил мэр Алексей Шульц.

Все торжественные мероприятия, включая линейки, пройдут в помещениях школ, а школьные туристические слёты и дни здоровья также отменены. Кроме того, на территории района с 21:00 до 07:00 введён комендантский час.

«В связи с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, информируем вас о том, что проведение школьных линеек на открытом воздухе запрещено. Это решение принято в свете участившихся случаев выхода медведей в город. Все мероприятия, включая торжественные линейки, будут проходить в помещениях школ. Например, линейка для школы №1 состоится в спортивном зале школы №49», — сообщил мэр.

Проведение школьных туристических слётов, дней здоровья и подобных мероприятий также запрещено. Комендантский час на территории района действует с 21:00 до 07:00.