Иркутские школьники стали чаще читать летом

На летних каникулах ребята в Иркутской области решили подготовиться к предстоящему учебному году и активно читали произведения из школьной программы. Так, с начала июня объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей в возрасте до 17 лет увеличился на 35%, следует из совместного исследования МегаФона и Литрес.

Фото: Мегафон

Молодёжь стала основным драйвером роста интереса к чтению. Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры 18-24 лет – они пользовались литературными сервисами в 5,4 раза активнее. Положительную динамику продемонстрировали и люди старше 65 лет (+69%), а возрастная группа от 25 до 44 лет, напротив, летом читала меньше (-15%).

Гендерный разрыв в любви к чтению практически исчез: мужчины этим летом почти догнали женщин. Соотношение аудитории составило 49,2% против 50,8% в пользу женской половины.

Согласно обезличенным данным оператора, наиболее активным месяцем для чтения стал июль. В последний летний месяц был зафиксирован самый низкий объем передачи данных: школьники и их родители чаще уезжали в отпуска, а затем начали готовиться к учебному году, занимаясь выбором формы и канцелярских товаров.

По данным сервиса Литрес, спрос на произведения из школьной программы в целом по стране увеличился на 12%. В Приангарье в топ-5 самых популярных книг вошли рассказ Льва Толстого «После бала», повесть «Князь Серебряный» и трилогия «Хождение по мукам» Алексея Толстого, а также романы Пушкина и Достоевского «Капитанская дочка» и «Преступление и наказание».

Эксперты сервиса добавили, что читатели в возрасте c 12 до 17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.