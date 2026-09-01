70% сибиряков держат накопления в банках

Согласно результатам опроса ВТБ, 70% участников из Сибири хранят средства на банковских вкладах или накопительных счетах. При этом 68% респондентов – жителей СФО не снимали средства с депозитов в течение последних шести месяцев, что подтверждает устойчивость сберегательной модели. Такие данные банк представил на ВЭФ 2026.

В 2026 году большинство россиян продолжают системно формировать свои накопления. 25% сибиряков откладывают от 5 до 10% заработка, 10% – до 5% от ежемесячного дохода, еще четверть направляют в накопления от 10 до 20% заработка.

В целом по России динамика схожая: 26% участников опроса откладывают 5-10% ежемесячного дохода, 27% респондентов – 10-20%. Половина опрошенных сохранили долю сбережений на уровне прошлого года, а 9% стали откладывать больше, чем в 2025 году.

Среди тех, кто снимал деньги, наиболее значимая доля пришлась на жилищные цели: 21% опрошенных забирали средства именно для покупки жилья или внесения ипотечного взноса. Каждый третий планирует направить свои средства на это в ближайшие полгода-год.

Структура сбережений также постепенно трансформируется. Около четверти респондентов увеличили долю средств на накопительных счетах, а пятая часть – на срочных вкладах. 14% опрошенных нарастили долю инвестиционных инструментов, ещё 7% – вложений в золото, что свидетельствует о постепенном смещении интереса к более диверсифицированным стратегиям. У трети респондентов модель сбережений не поменялась с начала 2025 года.