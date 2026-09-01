Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

Спрос малого и среднего агробизнеса на льготные кредиты продолжает расти

Объём льготного кредитования сельхозпроизводителей сегмента малого и среднего бизнеса (СМБ) в России увеличивается на фоне сезонного роста потребности аграриев в оборотных средствах. Один из участников рынка — ВТБ — сообщил на ВЭФ 2026 об увеличении выдачи таких кредитов на 13% год к году, до 72,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2026 года.

Портфель банка по государственным программам поддержки АПК достиг 303,2 млрд рублей. Больше всего льготных сделок пришлось на Липецкую и Воронежскую области, Татарстан и Рязанскую область.

Наиболее востребованной у аграриев остаётся программа Минсельхоза №1528. По итогам первого полугодия 2026 года наибольший объём средств по ней ВТБ предоставил компаниям по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства — 44,5 млрд рублей. Ещё 23,2 млрд рублей пришлось на переработку и производство продукции мясного и молочного крупного рогатого скота, 7,8 млрд рублей — на финансирование малых форм хозяйствования.

Льготное кредитование остаётся одной из самых востребованных форм господдержки АПК в целом. В программе участвует около 40 уполномоченных банков. На субсидирование ставок по таким кредитам в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 123 млрд рублей.

«Мы видим устойчивый спрос аграриев на финансирование, особенно в периоды посевной и уборочной кампаний, когда значительно возрастает потребность в оборотных средствах. Для нас важно не просто предоставить средства, а сопровождать клиента на всех этапах — от посевной до переработки. За ростом объёмов кредитования стоит системная поддержка тысяч хозяйств, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», — рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Среди профинансированных банком проектов — строительство тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае для выращивания орхидей и хризантем, кредит на строительство молочной фермы в Иркутской области и модернизацию сырного производства на Ставрополье. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес