Фонд Марины Седых и ИНК передали более 1000 школьных рюкзаков для детей в Иркутской области и Якутии

Благотворительный фонд Марины Седых и Иркутская нефтяная компания (ИНК) передали 1100 рюкзаков для детей в Иркутской области и Якутии. Рюкзаки с канцелярскими принадлежностями получили дети из многодетных и малообеспеченных семей отдаленных поселков Усть-Кутского района (УКМО), а также Киренского, Катангского и Нижнеилимского районов. В Республике Саха (Якутия) портфели передали детям из сел Арылах, и Тас-Юрях и поселка Светлый Мирнинского района.

К акции традиционно присоединились волонтеры ИНК. Сотрудники на регулярной основе принимают участие в благотворительных мероприятиях.

Программа «Школьный портфель» реализуется с 2014 года. Ежегодно Благотворительный фонд Марины Седых поддерживает различные социальные, экологические и творческие проекты на территориях присутствия ИНК.

В 2026 году Благотворительный фонд Марины Седых вошел в топ-200 лучших корпоративных фондов России по версии агентства AK&M, заняв 104-е место. В 2025 году Фонд направил почти 72 млн рублей на социальные программы в регионах присутствия ИНК, включая ключевые проекты «День защиты детей», «С Новым годом!», «День Победы» и «Здоровье — детям!».

В партнерстве с ИНК Фонд продолжает оказывать системную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, одаренной молодежи, ветеранам войны и труда, пожилым людям, а также многодетным и малообеспеченным семьям. Активно развиваются программы по поддержке детского спорта и сотрудничество с медицинскими и общественными организациями. Фонд, основанный в феврале 2014 года, за время своей деятельности реализовал проекты на общую сумму 270 млн рублей, поддержку получили более чем 12 000 человек.