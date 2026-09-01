Хабаровский край и Банк Уралсиб заключили Соглашение о сотрудничестве

Банк Уралсиб заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Хабаровского края на площадке Восточного экономического форума – 2026. Документ о совместной работе банка и региона подписали заместитель председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Мария Авилова и заместитель Председателя Правления Уралсиба Станислав Тывес.

Достигнутые договоренности направлены на расширение инвестиционного потенциала и социально-экономического развития Хабаровского края. В частности, Уралсиб планирует наращивать ассортимент и доступность банковских услуг и финансирования для клиентов края, включая представителей малого и среднего бизнеса. Совместная работа позволит усилить экономический потенциал региона, в том числе за счет реализации проектов по повышению его инвестиционной привлекательности.

В 2026 году Уралсиб возобновил операционную деятельность в Дальневосточном федеральном округе, открыв новый офис в Хабаровске, что стало важным шагом в поступательном развитии сети банка на Дальнем Востоке.

«Хабаровский край и Дальний Восток в целом – является одним из наиболее перспективных и важных экономических регионов страны. Здесь реализуются крупнейшие инфраструктурные и промышленные проекты, внедряются программы поддержки предпринимателей, развивается социальная сфера. Мы, со своей стороны, видим хорошие возможности для сотрудничества с региональными органами власти и местным бизнесом и готовы принимать активное участие в инициативах региона по всем направлениям», – отметил Станислав Тывес.

Сегодня Банк Уралсиб активно взаимодействует с государственными и муниципальными органами власти в регионах своего присутствия, а также особое внимание уделяет содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Вместе с этим, банк успешно участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения, поддерживает экологические, культурные и спортивные инициативы и проекты. Подписанные соглашения помогают банку продолжать системное сотрудничество с партнерами при реализации важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов.