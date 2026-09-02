В России началось массовое использование цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года у клиентов банков — физических лиц и компаний — появилась возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить по ним операции. Пополнение счета физлицами ограничено суммой до 300 тыс. руб. в день согласно правилам Банка России. При этом каких-либо комиссий или лимитов по операциям для физлиц нет. Об этом сообщили в ВТБ в рамках ВЭФ 2026.

Например, в ВТБ функция открытия счета в цифровых рублях поэтапно становится доступна в мобильном приложении для клиентов — физических лиц; для этого требуется дать согласие через портал Госуслуг. Юридическим лицам открытие счета доступно через интернет-банки.

Компании, использующие эквайринг, получают возможность принимать оплату цифровыми рублями через универсальный платежный код, объединяющий несколько способов расчета. До конца 2026 года оплата в цифровых рублях не облагается комиссией.

Банк также тестирует смарт-контракты для автоматизации расчетов между контрагентами — например, для выплаты страхового возмещения по договору страхования беспилотного трамвая в Москве.

Массовое подключение к цифровому рублю с 1 сентября 2026 года обязательно для системно значимых банков. С 1 сентября 2026 года начинает обслуживание клиентов в цифровой национальной валюте должен 21 банк. При этом, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, свыше 40 банков готовы начать работу с цифровым рублем с первого дня осени.

Обязанность принимать цифровой рубль для торгово-сервисных предприятий вводится поэтапно в зависимости от годовой выручки: с 1 сентября 2026 года — для компаний с выручкой более 120 млн руб., с 1 сентября 2027 года — от 30 млн руб., до 1 сентября 2028 года — для остальных компаний с выручкой от 20 млн руб. Бизнес с выручкой менее 20 млн руб. подключает прием цифровых рублей добровольно.