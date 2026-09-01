В Улан-Удэ стартовал прием заявок на обучение в «Школе 21»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов объявили о старте регистрации на первый отборочный интенсив («бассейн») «Школы 21» в Улан-Удэ. Проект реализуется Сбером в партнёрстве с Правительством Республики Бурятия.

Первый «бассейн» начнется 19 октября 2026 года и пройдёт на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (БГУ).

«Бассейн» — финальный отборочный этап в «Школу 21». Он длится 14 дней и проходит очно. Участники знакомятся с основами программирования, выполняют индивидуальные и командные задания и проверяют свои силы в интенсивном формате. По итогам отбора участники, успешно прошедшие «бассейн», получают возможность продолжить обучение на основном этапе «Школы 21».

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Бурятией, в том числе в сфере образования. Один из наших ключевых совместных проектов в этом году — „Школа 21“. Сегодня мы делаем важный шаг и открываем регистрацию на первый отборочный „бассейн“ в Улан-Удэ. У жителей республики будет возможность осваивать востребованные навыки, создавать собственные проекты на основе искусственного интеллекта и становиться частью новой цифровой экономики. Уверен, что „Школа 21“ поможет сформировать в Бурятии сильное сообщество специалистов, которые будут вносить вклад в технологическое развитие региона и страны. Хочу поблагодарить Главу Республики Алексея Самбуевича Цыденова за открытось и поддержку инициатив, будем развивать совместные проекты на благо Бурятии», — Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

«В первую очередь хочу поблагодарить Германа Оскаровича и всю команду Сбера за внимание и системную поддержку Бурятии. У нас уже очень большое сотрудничество. В Бурятии уже реализуем проект „Школа 21“ — самый мощный в России проект по подготовке специалистов в сфере IT. Создаем кампус на 140 мест в пространстве Центра креативных индустрий. Сейчас открываем прием заявок, в октябре начнется первый отбор на базе Бурятского государственного университета. Отдельно отмечу, что тысяча наших учителей уже проходит обучение работе с ИИ. Для малокомплектных школ, где не всегда хватает специалистов, это особенно важно — современные технологии помогают педагогу дать ребёнку более качественное образование. Сегодня также говорили о новых направлениях — в первую очередь о создании условий для развития туризма и новых круглогодичных проектов в республике. Рассмотрели возможности развития спортивных и детских площадок в Улан-Удэ, Театральной площади. Вместе со Сбером выполняем очень большой объём работы. И я ещё раз хочу лично поблагодарить Германа Оскаровича за эту поддержку — и за большие проекты, и за конкретные решения, которые улучшают жизнь людей в Бурятии», — Алексей Цыденов, Глава Республики Бурятия.

В «Школе 21» после финального отборочного этапа, на основном обучении каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек исходя из своих целей. Участники смогут выбрать различные цифровые специализации, в том числе разработку программного обеспечения, анализ данных, кибербезопасность, системный и бизнес-анализ, тестирование, дизайн интерфейсов и управление проектами.