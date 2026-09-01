Курсы валют ЦБ РФ на 2 сентября: 86,7530 руб/доллар США и 100,5988 руб/евро

ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 86,7530 руб.

1 евро - 100,5988 руб.

10 китайских юаней - 128,9700 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3737 р. (0,43%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0274 р. (0,03%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (0,30%) .

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