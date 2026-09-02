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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 12 726,2900 руб/1 г золота и 195,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 12 726,2900 руб.
  • 1 грамм серебра - 195,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 5 254,6602 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 027,2800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,8203 р. (0,43%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (0,44%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6400 р. (0,43%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3401 р. (0,43%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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