Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 12 726,2900 руб/1 г золота и 195,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 12 726,2900 руб.

1 грамм серебра - 195,9700 руб.

1 грамм платины - 5 254,6602 руб.

1 грамм палладия - 4 027,2800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,8203 р. (0,43%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (0,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6400 р. (0,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3401 р. (0,43%) .

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