Путин о возможных ударах по заводам в Британии: «Это секрет» – главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин ответил на вопрос об ударах по заводам в Британии, в России начал действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения, предложено выпустить ценные бумаги для инвестиций в ЖКХ, а иркутская школа вошла в десятку крупнейших в РФ. Подробнее – в обзоре СИА.

Удары по заводам

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, могут ли производства вооружений для ВСУ в Великобритании стать целью для ВС РФ. «Это секрет, военная тайна», – сказал глава государства. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование британского оружия для ударов по территории России означает прямое участие Британии в военных действиях «со всеми вытекающими последствиями».

Налоговый вычет

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования заработал в России с 1 сентября 2026 года – вступили в силу соответствующие изменения в законодательство. Вычет распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января 2025 года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 млн рублей по каждому такому договору.

Инвестиции в ЖКХ

Председатель комитета по ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский в беседе с ТАСС сообщил, что россияне могли бы вкладываться в обновление инфраструктуры ЖКХ через покупку ценных бумаг. «Мне кажется, очень важно было бы найти правильный механизм обеспечения долгосрочной возвратности и позволить, может быть, даже населению вместо подхода, когда выкупаются ОФЗ, покупать вот такие бумаги, которые были бы обеспечены по возвратности. Если механизм возвратности будет обеспечен, то это может стать альтернативой и депозитам, и другим механизмам. Через расширение таких финансовых механизмов и лежит реальная возможность привлечения длинных средств в инфраструктуру», – сказал эксперт.

Одна из крупнейших

В Иркутске начала работать новая школа № 58 имени 80-летия Великой Победы. Она является одной из крупнейших в России, рассказал мэр Руслан Болотов. «Это самая большая школа в Иркутской области и одна из семи крупнейших в России», – сообщил градоначальник. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников. В нем есть плавательный бассейн и другие пространства для развития детей.

Хищение средств

Предприниматель из Иркутска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении свыше 1,4 млн рублей. По версии следствия, обман был совершен в рамках исполнения государственного контракта по строительству административного здания в Иркутске. Мужчина предоставил документы с ложной информацией. Дело рассмотрит суд.