Россияне начали активнее тратить накопленные деньги

Во втором квартале потребительские расходы россиян выросли в реальном выражении примерно на 10–13% год к году – это один из самых сильных результатов за последние несколько лет. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, он бы пока не называл это началом устойчивого потребительского бума, потому что считает, что во многом мы видим эффект накопленных ранее денег, которые население сейчас постепенно начинает тратить.

«В 2023–2025 годах высокие ставки заставляли людей больше сберегать, а привлекательные вклады фактически откладывали часть потребительского спроса. Теперь ставки по депозитам снижаются, старые вклады заканчиваются, и часть этих денег идет на покупку автомобилей, электроники и других крупных покупок. Дополнительно спрос подталкивают высокие инфляционные ожидания и желание купить товар до очередного роста цен. Отсюда и заметное увеличение импорта», — поясняет эксперт.

Для экономики здесь есть и плюс, и минус. Рост потребления поддерживает торговлю, импорт и отдельные отрасли услуг, но одновременно усиливает давление на цены, особенно если темпы роста предложения товаров не успевают за спросом.

«Во втором полугодии я бы все же ожидал заметного охлаждения потребления. Реальные доходы растут гораздо медленнее расходов, норма сбережений уже резко снизилась, поэтому поддерживать нынешние темпы покупок долго население просто не сможет. По сути, сейчас россияне частично тратят запас денег, накопленный во время высоких депозитных ставок, а такой ресурс конечен. Поэтому нынешний бум, скорее всего, окажется коротким всплеском, а не началом нового потребительского цикла», — считает Чернов.

Для ЦБ это принципиальный момент, ведь если спрос действительно начнет остывать уже осенью, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки заметно увеличится. Если же потребление останется таким же сильным, регулятору придется выбирать между поддержкой слабой экономики и риском нового ускорения инфляции.

«В такой ситуации приоритет, скорее всего, снова будет отдан ценовой стабильности. В таком случае снижение ключевой ставки поставят на паузу», — заключает Владимир Чернов.