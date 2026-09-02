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«Наличные под замком»: ЦБ продлил ограничения на снятие валюты до 2027 года

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2027 года. Причина остается прежней: санкции, запрещающие отечественным банкам закупать наличные доллары и евро.

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями», — уточнили в регуляторе. Для граждан, чьи вклады были открыты до 9 марта 2022 года, лимит по-прежнему составляет не более $10 тыс. Остальные средства выдаются в рублях. При этом банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты ещё на полгода.

Юридическим лицам-нерезидентам доступ к наличным долларам и евро закрыт полностью до весны 2027 года. Резиденты могут получить их только на командировочные расходы.

Между тем на валютном рынке наблюдается восходящий тренд: курс доллара продолжает повышаться и приблизился вплотную к психологической отметке в 87 рублей. Так, Банк России опубликовал официальные курсы валют на 2 сентября. Американская валюта подорожала до уровня 86,753 руб. (+0,43%). Евро торгуется по 100,5988 руб. (+0,03%), а китайский юань подорожал на 0,3%, достигнув 12,897 руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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