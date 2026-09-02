Как фондовый рынок отреагировал на старт цифрового рубля?

С 1 сентября на территории России официально начинает обращение третья форма денег – цифровой рубль, которая дополнит уже существующие наличную и традиционную безналичную форму расчётов. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, главное отличие цифрового рубля от обычного (фиатного) заключается в том, что счёт («кошелёк») в цифровых рублях можно будет открыть только на специальной платформе Банка России, через которую и будут осуществляться все операции по оплате товаров и услуг в «третьей форме денег» и переводу цифровых рублей на свои счета в других банках и другим лицам при наличии у них цифрового кошелька.

«Цифровой рубль, операции с которым основаны на блокчейне и будут осуществляться через платформу ЦБ РФ, будет намного лучше защищён от краж, потерь, мошенников и хакерских атак, чем фиатные рубли», — поясняет эксперт.

Начиная с 1 сентября, как сообщают в ЦБ РФ, цифровой рубль доступен в мобильных приложениях всех 12 системно значимых банков. Операции с цифровыми рублями для населения, как сообщают в ЦБ РФ, будут бесплатными. Предприятия и организации, которые занимаются продажей товаров и услуг физлицам, и выручка которых за 2025 год по РСБУ превысила 120 млрд руб., смогут осуществлять реализацию товаров и услуг населению с оплатой в цифровых рублях уже с первых дней сентября при наличии у них договора эквайринга с одним из 12 системно значимых банков.

«Среди таких организаций, по сообщениям СМИ, уже могут быть все операторы связи, некоторые крупнейшие торговые сети и некоторые маркетплейсы», — уточняет Мильчакова.

По мнению аналитика, в самое ближайшее время отношение граждан к новшеству, вероятно, будет сдержанным и противоречивым. Определённым ограничением цифрового рубля выступает отсутствие возможности получать доход в виде процентов или кэшбека, поскольку в обозримой перспективе он позиционируется исключительно как инструмент расчётов, а не накопления средств.

«Согласно данным опросов, проведённым в этом году, ранее готовность пользоваться цифровым рублём выражала не более чем треть респондентов. По нашему мнению, такая позиция обусловлена дефицитом информации о его преимуществах. Появление цифрового рубля как третьей формы денег — наряду с привычными наличными и безналичными расчётами — не предполагает отказа от традиционных способов оплаты», — считает Мильчакова.

Фондовый рынок отреагировал на нововведение неоднозначно. Индекс Московской биржи сдержанно растёт всего на 0,3%. Однако динамику лучше рынка показывают акции МКПАО «Озон» (+4,1%), что может быть связано, кроме других драйверов роста, с заявлением компании о начале приёма оплаты маркетплейсом в цифровых рублях в тестовом режиме, и акции ВТБ (+2,2%), что может быть связано с заявлением банка о готовности открывать клиентам-физлицам через мобильное приложение счета в цифровых рублях на платформе ЦБ РФ.