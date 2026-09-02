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«Найдем чем ответить»: Путин жестко ответил на угрозы Киева бить по аэродромам

В Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. По итогам Владимир Путин провел пресс-конференцию, где расставил точки над «i» в вопросах безопасности, экономики и внешней политики.

«Переговоры по Украине в известной степени заморожены», — констатировал президент. Он отметил, что Москва открыта к диалогу с посланниками США Уиткоффом и Кушнером, назвав их искренними людьми, но подчеркнул: Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Главные тезисы президента публикует РБК:

<p>Владимир Путин.<br /> Принтскрин с <a href=\"http://kremlin.ru\">http://kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин.

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Принтскрин с http://kremlin.ru

  • О мобилизации: Слухи о новой волне мобилизации после выборов назвал «чушью собачьей» и информационной атакой.
  • Об ударах ВСУ: Угрозы Зеленского закрыть небо России Путин назвал «заявкой на государственный терроризм». Он напомнил, что руководство Украины пока живо лишь потому, что рассматривается как потенциальный участник переговоров.
  • О темпах наступления: Российские войска наращивают темпы продвижения. В августе освобожден город Святогорск, площадь контроля в ДНР выросла на 270 кв. км.
  • О котлах: Группировка «Запад» заблокировала до 2 тыс. бойцов ВСУ в Харьковской области («котел» площадью 460 кв. км).
  • Об экономике РФ: Главный вызов сейчас — беспилотники во всех средах. Но Россия справляется, а экономика остается устойчивой.
  • О базе в Гюмри: Если Армения решит, что база РФ ей не нужна, Россия уйдет «хоть завтра».
  • О ЕС для Армении: Одновременное участие Еревана в Евросоюзе и интеграционных структурах с Москвой невозможно.
  • О санкциях ФРГ: Обвинения Германии из-за дронов Путин назвал политическими играми на фоне закрытия предприятий внутри самой Германии.
  • О ШОС: Организация расширяется, чтобы избежать «аморфного состояния». Приоритет — странам, разделяющим общие принципы.
  • О переговорах: Россия всегда подчеркивала готовность к сотрудничеству по вопросам ПРО и борьбы с оружием массового уничтожения, несмотря на включение РФ в списки высокого риска Западом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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