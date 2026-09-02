«Найдем чем ответить»: Путин жестко ответил на угрозы Киева бить по аэродромам

В Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. По итогам Владимир Путин провел пресс-конференцию, где расставил точки над «i» в вопросах безопасности, экономики и внешней политики.

«Переговоры по Украине в известной степени заморожены», — констатировал президент. Он отметил, что Москва открыта к диалогу с посланниками США Уиткоффом и Кушнером, назвав их искренними людьми, но подчеркнул: Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Главные тезисы президента публикует РБК: