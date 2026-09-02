«Найдем чем ответить»: Путин жестко ответил на угрозы Киева бить по аэродромам

В Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. По итогам Владимир Путин провел пресс-конференцию, где расставил точки над «i» в вопросах безопасности, экономики и внешней политики.
«Переговоры по Украине в известной степени заморожены», — констатировал президент. Он отметил, что Москва открыта к диалогу с посланниками США Уиткоффом и Кушнером, назвав их искренними людьми, но подчеркнул: Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования. Главные тезисы президента публикует РБК:
Владимир Путин.
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28 августа 2026
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- О мобилизации: Слухи о новой волне мобилизации после выборов назвал «чушью собачьей» и информационной атакой.
- Об ударах ВСУ: Угрозы Зеленского закрыть небо России Путин назвал «заявкой на государственный терроризм». Он напомнил, что руководство Украины пока живо лишь потому, что рассматривается как потенциальный участник переговоров.
- О темпах наступления: Российские войска наращивают темпы продвижения. В августе освобожден город Святогорск, площадь контроля в ДНР выросла на 270 кв. км.
- О котлах: Группировка «Запад» заблокировала до 2 тыс. бойцов ВСУ в Харьковской области («котел» площадью 460 кв. км).
- Об экономике РФ: Главный вызов сейчас — беспилотники во всех средах. Но Россия справляется, а экономика остается устойчивой.
- О базе в Гюмри: Если Армения решит, что база РФ ей не нужна, Россия уйдет «хоть завтра».
- О ЕС для Армении: Одновременное участие Еревана в Евросоюзе и интеграционных структурах с Москвой невозможно.
- О санкциях ФРГ: Обвинения Германии из-за дронов Путин назвал политическими играми на фоне закрытия предприятий внутри самой Германии.
- О ШОС: Организация расширяется, чтобы избежать «аморфного состояния». Приоритет — странам, разделяющим общие принципы.
- О переговорах: Россия всегда подчеркивала готовность к сотрудничеству по вопросам ПРО и борьбы с оружием массового уничтожения, несмотря на включение РФ в списки высокого риска Западом.