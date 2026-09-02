Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

«Конец эпохи бесплатных денег»: доходность облигаций рухнула до уровней краха Lehman Brothers.

Доходность глобальных облигаций достигла самого высокого уровня с середины 2008 года. Индекс Bloomberg Global Aggregate Treasuries во вторник вырос до 3,72%, что является максимумом за последние годы. По данным Bloomberg, рост доходности спровоцирован удорожанием нефти и ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок мировыми центробанками, передаёт РБК.

«В Европе и Великобритании это связано с повышенными инфляционными ожиданиями, в США — с ростом реальной доходности», — заявила глава отдела стратегии OCBC Фрэнсис Чунг. Японские гособлигации достигли доходности в 3% впервые с 1996 года, британские 30-летние бумаги — максимума с 1998 года, а казначейские обязательства США вернулись к уровням января прошлого года. Дополнительное давление на рынок оказывает резкий рост заимствований технологическими гигантами для финансирования ИИ-проектов, что вытесняет спрос на суверенный долг.

На фоне возобновления конфликта между США и Ираном инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС уже в этом месяце почти в 70%, также ожидается повышение ставок ЕЦБ и Банком Японии.

Читайте также:

«Наличные под замком»: ЦБ продлил ограничения на снятие валюты до 2027 года
2 сентября 2026
«Старые правила не работают»: Силуанов назвал новые точки роста экономики России на встрече G20
1 сентября 2026

Отметим, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $40 трлн, при этом задолженность перед частными инвесторами составила более $32 трлн, что эквивалентно размеру всей экономики страны. Как пишет Financial Times, всего пять месяцев назад объем заимствований был на триллион меньше, а за последнее десятилетие долг увеличился более чем вдвое. На фоне резкого роста доходностей казначейских облигаций Минфин США объявил об экстренных мерах: ведомство намерено как минимум удвоить объем выкупа гособлигаций сроком от 10 до 30 лет для поддержки их ликвидности. Реакция рынков последовала незамедлительно: новость спровоцировала снижение доходности 30-летних бондов на 10 базисных пунктов (до 5,18%), ослабление доллара и рост цен на золото.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2026, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1859)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес