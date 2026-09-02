«Шок предложения»: как атаки беспилотников могут заставить ЦБ снова поднять ставку

Банк России будет учитывать последствия атак БПЛА на инфраструктуру при обсуждении траектории ключевой ставки. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума, передаёт газета "Ведомости".

«Макроэффекты, связанные с этими событиями — это выбытие потенциала, то есть шоки на стороне предложения», — пояснил Тремасов. По его словам, влияние инцидентов на инфляцию зависит от масштаба повреждений, оценить которые сейчас «очень сложно» из-за большого количества информационного шума. У регулятора пока нет достоверной целостной картины, поэтому оценивать ситуацию придется по косвенным индикаторам, таким как реакция потребительского спроса.

Отметим, российские банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам вопреки снижению ключевой ставки.

В 2026 году ключевая ставка Банка России последовательно снижается. После решения от 24 апреля она составила 14,5% годовых. Базовый прогноз регулятора на 2026 год — 14,5–14,6%, а на 2027 год — 10,5–12,5%. Аналитики ожидают к концу 2026 года уровень в 13–14%. На этом фоне банки сохраняют привлекательность сберегательных продуктов для клиентов.

Ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.