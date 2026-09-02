«Эпоха кассиров уходит»: как автоматизация меняет рынок труда в России

Количество продавцов и кассиров в России сократилось на 9,1% за два года: с 2023 по 2025 год их число уменьшилось до 5,16 млн человек, следует из расчетов Росстата, сообщают "Ведомости".

При этом общая численность занятых в стране выросла на 1,1%, достигнув 74,45 млн граждан. В результате доля ритейла упала до 6,9% против 7,5–7,7% ранее.

Несмотря на сокращение, продавцы остаются второй по численности профессией в стране (6,69 млн — водители). Женщины составляют 83,2% всех кассиров и продавцов.

Сокращение затронуло и другие сферы: неквалифицированных сборщиков мусора стало меньше на 258 тыс., охранников — на 252 тыс. Однако спрос на «белые воротнички» растет: средний медперсонал прибавил 339 тыс. человек, IT-специалисты и ученые — 315 тыс., а сфера услуг — 278 тыс. Это говорит о структурном сдвиге рынка от ручного труда к интеллектуальному.

Около 30% рабочих мест в России подвержены риску влияния ИИ, но полная автоматизация маловероятна. Высокому риску подвержено каждое десятое рабочее место, значимому — каждое третье. К такому выводу пришли эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.Технологии меняют структуру задач, затрагивая офисных служащих и рутинный ввод данных, однако макроэкономического эффекта от внедрения нейросетей пока нет.