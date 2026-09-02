Переговоры по Украине заморожены – Путин

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии заявил, что переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии. Об этом пишет РИА Новости. При этом Москва выступает за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием, и не против участия США, если они могут внести позитивный вклад.

«Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против», — сказал Путин журналистам.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие предложения обсуждали на саммите в Анкоридже. По его словам, президент Владимир Путин зачитал предложения США пункт за пунктом, подтвердил их у спецпосланника Уиткоффа и заявил, что принимает их полностью.