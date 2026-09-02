«Ставка висит на волоске»: ЦБ признался, что судьба ключевой ставки зависит от данных Росстата

Банк России учтет свежую статистику при принятии решения по ставке на сентябрьском заседании. Как заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума, ключевое влияние окажут данные, которые выйдут 2 сентября, передаёт Интерфакс.

«Наверное, эти данные могут оказать более значимое влияние на настроение участников обсуждения», — отметил он.

В среду Росстат опубликует отчет по рознице за июль, инвестициям и финансовым результатам компаний. Также Минэкономразвития даст оценку ВВП РФ за июль, а ЦБ представит макроэкономический опрос аналитиков.

«Если и она будет вот такая же позитивная, то этот вывод можно будет зафиксировать. Сейчас я не уверен в отношении этого вывода», — добавил Тремасов, комментируя высокие цифры роста ВВП во II квартале. Кроме того, регулятор столкнется с «информационной слепотой»: полную статистику по инфляции за август совет директоров 11 сентября еще не получит — данные придут только вечером после заседания.

Отметим, российские банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам вопреки снижению ключевой ставки.

Ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.