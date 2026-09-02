«Четырехдневка за счет роботов»: почему власть хочет, чтобы россияне работали меньше, делая больше?

В России предложили использовать переход на четырехдневную рабочую неделю не для отдыха, а как инструмент мотивации сотрудников к освоению нейросетей. Об этом заявили на сессии Восточного экономического форума «Как расти, когда людей не хватает?». По мнению экспертов, в условиях дефицита кадров компании не могут бесконечно повышать зарплаты, поэтому единственным выходом остается рост производительности через технологии, сообщает "Коммерсант".

«Увеличение производительности нужно только компаниям, а у работников нет стимула внедрять ИИ без выгоды», — отметил управляющий партнер Media Instinct Prime Александр Сироватский. Он пояснил: перспектива получить дополнительный выходной позволит мотивировать персонал осваивать новые инструменты и повысить эффективность на 7% ежегодно. Однако эксперты признают: прежде чем требовать результатов, бизнес должен обучить людей. Как отметил зампред правительства Приморья Николай Стецко, сейчас важно учить пользоваться ИИ даже госслужащих, чтобы сократить время ответов гражданам. Внедрение четырехдневки ограничено непрерывными производствами и социалкой, где эффективнее применять сам искусственный интеллект.

Отметим, около 30% рабочих мест в России подвержены риску влияния ИИ, но полная автоматизация маловероятна. Высокому риску подвержено каждое десятое рабочее место, значимому — каждое третье. К такому выводу пришли эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.Технологии меняют структуру задач, затрагивая офисных служащих и рутинный ввод данных, однако макроэкономического эффекта от внедрения нейросетей пока нет.