России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ – Путин

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии заявил, что стране осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Он подчеркнул, что необходимо работать вместе, чтобы по отремонтированным объектам не было повторных ударов. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», — сказал Путин.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей для нефтеперерабатывающих заводов еще на месяц — до 30 сентября.