Российскую экономику назвали «верблюдом» за стойкость и выносливость

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом из-за её уникальной способности к выживанию. Такое мнение он высказал на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт "Коммерсант".

«Главная особенность российской экономики — устойчивость. А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциируется с верблюдом», — отметил господин Тремасов. Эксперт участвовал в дискуссии «Реализация современной денежно-кредитной политики и адаптация российской экономики к вызовам».

По его словам, несмотря на внешнее давление, система демонстрирует высокую степень адаптивности, сохраняя функциональность даже при ограничении внешних ресурсов. Эта метафора подчеркивает способность национальной экономики накапливать резервы и долго обходиться без внешних «источников питания», продолжая движение вперед.

О переходе от адаптации к росту ранее на встрече министров финансов G20 рассказывал министр финансов Антон Силуанов . Новыми драйверами российской экономики названы платформизация бизнеса, автоматизация, внедрение ИИ и импортозамещение высоких технологий. Для задействования внутренних факторов правительство применяет принцип «бюджетного рычага»: на 1 рубль льготы должен приходиться как минимум 1 рубль частных инвестиций. Также ведомство делает ставку на развитие финансового рынка и долгосрочных сбережений граждан. Глава ведомства привел пример дерегулирования: сокращение обязательных согласований в строительной отрасли на две трети уже подтолкнуло этот сектор к росту. Это подтверждает тезис об устойчивости системы: снижая административные барьеры, государство стимулирует частную инициативу без прямого вливания бюджетных средств.