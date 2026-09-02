Стоимость топлива в Иркутске остается неизменной вторую неделю

Крупные игроки топливного рынка уже вторую неделю подряд не меняют как правила продажи, так и ценники на бензин и дизель. Подробности о цифрах и наличии – в обзоре СИА на 2 сентября.
На заправках «КрайсНефть»
- АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-95 — 71 рубль 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
- Дт — 88 рублей (цена не изменилась за сутки)
С 13 августа для стабильной работы сеть АЗС «КрайсНефть» сократила лимиты на отпуск бензина до 30 литров на один автомобиль. Правила распространяются на физических и юридических лиц. Дизельное топливо поставляется без ограничений. Также с 25 июня приостановлено поступление платежей по договорам юрлиц.
Цены с 12 августа на заправках стали выше. Это связано с полной распродажей объемов топлива, предоставленного компанией ПАО НК «Роснефть» по прямым договорам в рамках стабилизации топливного рынка. Теперь компания перешла на реализацию топлива, приобретенного через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.
С 14 августа в связи с задержками отгрузки заводами-производителями ранее приобретенного топлива и возникшим ажиотажным спросом запретили отпуск бензина в канистры и другие емкости.
На некоторых автозаправочных станциях возможны задержки с поставками топлива на объекты.
На заправках БРК
- АИ-92 — 65 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-95 — 69 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
- Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)
Компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области. В настоящее время ограничения по объему отпуска сняты в связи с отгрузками по биржевым заявкам: «Топливо идёт, вагоны в Тайшете, нам хватит продержаться», — прокомментировали в компании.
При этом действует ограничение на продажу топлива в канистры: отпуск возможен только в сертифицированные и не более 20 литров в руки.
Все АЗС работают круглосуточно в штатном режиме.
Оплата по QR-кодам приостановлена в связи со внедрением цифрового рубля. Покупателей просят использовать банковскую карту или наличный расчёт.
На заправках ОМНИ
- АИ-92 — 65 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-95 — 69 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
- Дт — 88 рублей (цена не изменилась за сутки)
Читайте также:
Сеть полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех станциях в Иркутской области. Были отменены лимиты по отпуску топлива. Продажа в канистры возобновлена в объеме не более 20 литров на одного человека в сутки.
На заправках «Роснефть»
- АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-95 — 68 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-100 — 98 рублей (цена не изменилась за сутки)
- Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)
На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Жители отмечают перебои с поставками на некоторых АЗС. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.
На заправках «Газпромнефть»
- АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-95 — 71 рубля 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
- АИ-98 — 123 рубля (цена не изменилась за сутки)
- Дт — 88 рублей (цена не изменилась за сутки)
Информацию о доступности топлива для физлиц и юрлиц, а также лимитах отпуска необходимо уточнять на станциях сети.