«Цифра банк» 1 сентября повысил ставки по вкладам сроком на 180 и 395 дней

«Цифра банк» 1 сентября 2026 года изменил ставки по вкладу в рублях «Цифра вклад» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,50% до 12,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 9,64% до 13,03% годовых в рублях.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 12,00% до 12,90% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 12,74% до 13,14%.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке . По продукту «Цифра вклад» - по ссылке.

С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке. По продукту «Цифра вклад Прайвет» - по ссылке.

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