«Платите за ЖКХ без комиссии — выиграйте денежный приз»: Примсоцбанк запускает акцию для клиентов

Примсоцбанк запускает акцию «Плати ЖКХ — получи бонус»: клиенты, которые регулярно оплачивают коммунальные услуги через личный кабинет, могут выиграть денежный приз в размере 3 000 рублей.

Как принять участие

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо в период с 1 сентября по 30 ноября 2026 года:

Оплатить через личный кабинет банка не менее 6 платежей за услуги ЖКХ. Сумма каждого платежа должна составлять не менее 500 рублей. Быть клиентом Примсоцбанка на момент участия и проведения акции.

При выполнении этих условий участие в акции происходит автоматически — никаких дополнительных действий не требуется.

Призы и порядок определения победителей

По итогам акции случайным образом будут выбраны 3 победителя, каждый из которых получит по 3 000 рублей на счет. Выбор победителей проводится с помощью сертифицированного генератора случайных чисел. Победителям будет направлено СМС-сообщение в течение 3-х календарных дней после подведения итогов акции и направлена выплата на счет.

«Мы стремимся сделать повседневные финансовые операции не только удобными, но и приятными для наших клиентов, — отмечает Андрей Пыжов, начальник Управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка. — Регулярная оплата ЖКХ — важная часть бюджета каждой семьи, и мы хотим поощрить тех, кто пользуется нашими сервисами и ведёт свои платежи системно».

Важные детали

Участвовать могут все клиенты банка, соответствующие условиям акции. Платежи должны быть проведены через личный кабинет Примсоцбанка в приложении или веб-версии интернет-банка. Все условия, а также порядок определения победителей, размещены в регламенте, с которым можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Не упустите шанс превратить привычные платежи в возможность получить приятный бонус: оплачивайте ЖКХ через личный кабинет и становитесь участником акции!

В рамках акции банк подтверждает: оплата ЖКХ через сервисы банка производится без комиссии — это удобная возможность своевременно вносить платежи и при этом претендовать на приз

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Срок действия акции

01.09.2026 - 30.11.2026

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