Мобильные операторы начали страховать иркутских детей от мошенников

МТС запустила детскую страховку от мошеннических схем в размере 1,5 млн рублей. Она будет действовать автоматически.

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Если ребенок пострадает от мошенников в сети, то сможет получить возмещение ущерба. Компенсацию выплатит компания, если ребенок-абонент станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников.

Согласно аналитике МТС 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% - ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.