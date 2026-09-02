Сотрудники ИркАЗа поздравили шелеховских школьников с началом учебного года

Заводчане побывали на торжественных линейках в городских школах, а также посетили Иркутский филиал техникума архитектуры и строительства в Шелехове.

В этом году ряды студентов пополнили 30 первокурсников-металлургов. Еще 52 человека продолжают обучение на втором и третьем курсах.

Депутат Думы Шелехова, руководитель пресс-службы ИркАЗа Екатерина Видасьева подчеркнула системный характер поддержки среднего профессионального образования:

«Техникум для Шелехова рассказала директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева это настоящая кузница кадров. РУСАЛ вкладывает в ремонты помещений, оснащение оборудованием, в оплачиваемые производственные практики и многое другое. Когда предприятие заботится не только о производстве, но и о будущем поколении, город живет иначе».

О том, что забота распространяется и на школы, рассказала директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева.

«Завод постоянно поддерживает образовательные учреждения Шелеховского района – ИркАЗ приобретает оборудование, помогает делать ремонты, финансирует благоустройство пришкольных территорий. Для нас важно, чтобы школы были комфортными».

Масштаб социальной ответственности компании подтверждается цифрами. Только за последние три года инвестиции РУСАЛа в поддержку образовательных учреждений Шелехова превысили 35 миллионов рублей. Развитие системы образования остается ключевым принципом работы компании, заложенным еще много лет назад ее основателем Олегом Дерипаска.